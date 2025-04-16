В России насчитали 3,6 млн бездомных собак и кошек

Центр изучения питания и благополучия животных при участии фонда «Ника» провел исследование о численности бездомных кошек и собак в России. Согласно результатам подсчетов (есть у «Ъ»), сейчас хозяев нет у 3,6 млн собак и кошек, то есть у 4% от общего количества питомцев. В приютах находятся только 170 тыс. собак и кошек, на улице обитают 3,4 млн животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

В центре отмечают, что за последние четыре года численность бездомных животных снизилась с 4,1 млн до 3,6 млн. Но число питомцев в приютах выросло с 144 тыс. до 170 тыс. Большую часть бездомных животных составляют кошки — 2,8 млн, собаки — 0,8 млн. «При этом почти вся популяция бездомных кошек обитает на улице, собак же гораздо больше именно в приютах»,— говорится в релизе центра.

Основной причиной бездомности в центре назвали «человеческий фактор» — до 98% уличных животных ранее были домашними. Также ряды бездомных пополняются из-за нежелательного потомства нестерилизованных домашних животных и питомцев, теряющихся в результате самовыгула или отказа хозяев от своих кошек и собак.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, наделяющий регионы правом устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. В случае если животное находится в приюте дольше установленного срока, его предлагается умерщвлять гуманным способом. Против инициативы выступали в Совете федерации. Дата первого чтения проекта еще не определена.

Подробнее — в материале «Ъ» «Борьба с одичалыми».

Полина Мотызлевская