Бытовой конфликт завершился выстрелами

Суд арестовал двоих подозреваемых по делу об убийстве в собственном доме жителя села Дзеберкой Туапсинского района. Жертвой оказался криминальный авторитет Арсен Наджарян (известный под кличкой Красноярский). Преступление совершено 11 апреля 2025 года. По версии следствия, между предполагаемым заказчиком и убитым был длительный бытовой конфликт. Обвиняемый предложил своему знакомому совершить убийство, пообещав в качестве оплаты легковой автомобиль.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Суд удовлетворил ходатайство следователя СКР по Краснодарскому краю об аресте двух фигурантов дела об убийстве 55-летнего жителя села Дзеберкой Туапсинского района. 11 апреля в своем доме был убит криминальный авторитет Арсен Наджарян (Красноярский).

Полиция задержала 46-летнего местного жителя и его 44-летнего знакомого. Им предъявлены обвинения по статье 105 УК РФ за убийство по найму, подстрекательство и пособничество в зависимости от роли каждого, сообщает пресс-служба краевого управления СКР.

Непосредственно после убийства выдвигались версии о «бандитских разборках», однако позднее пресс-служба СКР опровергла эту версию. По данным следствия, между предполагаемым заказчиком и погибшим, которые являлись соседями, был продолжительный бытовой конфликт. Для его разрешения обвиняемый предложил своему знакомому совершить убийство, пообещав в качестве оплаты легковой автомобиль.

Арсен Красноярский переехал в Туапсинский район около 15 лет назад и тогда же покончил с криминальным прошлым. Предположительно он имел связи с представителями криминальных кругов из Грузии и Сибири. В Краснодарском крае держал продуктовый ларек и вел небольшой строительный бизнес. По данным из открытых источников, в Красноярске погибший играл роль «третейского судьи» в местной армянской диаспоре, улаживая конфликты и споры. Данных о его судимостях не имеется.

Исполнитель, получив огнестрельное оружие, 11 апреля проник во двор дома жертвы в костюме химзащиты и произвел два выстрела — из ружья в грудь и из пистолета в голову. Произошедшее засняли камеры видеонаблюдения. Преступление произошло на глазах случайного прохожего. Прибывшие медики констатировали гибель пострадавшего от полученных ранений.

Предполагаемого убийцу задержали 13 апреля в Туапсинском районе при силовой поддержке СОБР. Организатор преступления покинул Краснодарский край, но вскоре был задержан в Гатчине Ленинградской области. По информации МВД, он ранее уже привлекался к ответственности за вымогательство, разбой и грабеж.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители также дадут правовую оценку действиям обвиняемых по фактам незаконного хранения и передачи оружия. Ход расследования контролирует Туапсинская межрайонная прокуратура.

Елена Турбина