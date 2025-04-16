Паслер: вопрос метро в Екатеринбурге будут решать с помощью правительства РФ

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на встрече с журналистами заявил, что вопрос строительства метро будут прорабатывать при поддержке федерального правительства. Он отметил, что этот вопрос «нельзя упускать из поля зрения», но решить его быстро будет сложно в связи с другими задачами региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Обсуждая этот вопрос с Президентом, мы углубились в ряд моментов, связанных с пассажиропотоком, с особенностями перемещения, с территориями, которые достаточно активно развиваются в городе»,— сказал господин Паслер.

Напомним, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Денис Паслер заявил, что вопрос строительства метро — один из наиболее важных в Екатеринбурге. В феврале о готовности помочь со строительством екатеринбургского метро заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Анна Капустина