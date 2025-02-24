Лукашенко заявил о готовности помочь со строительством метро в Екатеринбурге

Белоруссия готова сотрудничать с Россией в сфере строительства метрополитена Екатеринбурга. Об этом президент Александр Лукашенко рассказал на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча Александра Лукашенко с губернатором Свердловской области России Евгением Куйвашевым

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Встреча Александра Лукашенко с губернатором Свердловской области России Евгением Куйвашевым

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Мы готовы проектировать, готовы заниматься строительством метрополитена у вас. По крайней мере, может, где-то половину мощностей мы можем при необходимости перебросить для строительства в Свердловской области»,— сказал белорусский президент (цитата по БЕЛТА).

Александр Лукашенко также рассказал о готовности Минска сотрудничать со Свердловской областью в сфере авиастроения и обновления парка трамваев для Екатеринбурга. По словам президента, Россия уже закупает технику и комплектующие в Белоруссии, включая самосвалы «БелАЗ» и детали для самолетов. «Если вам что-то нравится в Белоруссии, вы скажите — мы будем стараться для россиян помочь. Все, о чем вы договоритесь, что вам понравится, может где-то в ущерб другим, будем работать с нашей Свердловской областью»,— добавил он.

Господин Лукашенко подчеркнул, что товарооборот между Россией и Белоруссией достиг $1 млрд. Он также высоко оценил достижения свердловской промышленности и выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимной торговли.

Москва и Минск тесно сотрудничают в сфере производства техники, включая авиастроение. Так, в апреле прошлого года стороны заключили соглашение о разработке и организации производства легкого многоцелевого самолета «Освей».