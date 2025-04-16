Участникам таганской ОПГ запросили от 23 до 25 лет лишения свободы

В Мосгорсуде на процессе по делу участников старейшей в столице таганской организованной преступной группировки (ОПГ) стороны обсудили юридические последствия вердикта присяжных, с участием которых рассматривалось дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Жирноклеев в зале суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Игорь Жирноклеев в зале суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Лидеру группировки Игорю Жирноклееву гособвинение запросило 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 12 лет в тюрьме, остальным — от 23 до 25 лет. Всем подсудимым прокурор предложил назначить в качестве дополнительного наказания штрафы от 2 млн до 5 млн руб. и, кроме того, удовлетворить гражданские иски потерпевших.

Напомним, коллегия признала подсудимых виновными. «Таганским» в зависимости от роли каждого инкриминировались организация преступного сообщества и участие в нем, бандитизм, убийства, вымогательство и незаконный оборот оружия. От наказания по статьям о бандитизме и оружии они освобождены по срокам давности.

Подробнее об исках к членам ОПГ — в материале «Ъ» «''Таганским'' предложили рассчитаться по-крупному».

Ефим Брянцев