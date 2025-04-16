Сибайский ГОК выкупило АО «Полиметалл»

Санкт-Петербургское АО «Полиметалл» приобрело 100% акций АО «Сибайский горно-обогатительный комбинат» у АО «Учалинский ГОК», сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В сообщении указано, что целью сделки является возобновление работы обогатительной фабрики, которая в настоящий момент законсервирована, для освоения Новопетровского месторождения, которое также расположено в регионе.

Сумму сделки стороны не раскрывают.

Текущая производительность обогатительной фабрики — 1,5 млн тонн руды в год. Актив требует модернизации, которую завершат в 2028 году. Это позволит переработать не только руду, добываемую на Новопетровском, но и сырье с других месторождений. Фабрику планируют сделать хабом (производственным центром) «Полиметалла» в республике.

«Полиметалл» разведал золото-медно-цинковое месторождение Новопетровское — первое полиметаллическое месторождение, открытое в Башкирии за последние 20 лет. Оно характеризуется высоким содержанием металлов, существенным потенциалом роста и низким воздействием на окружающую среду. В этом году начнется подготовка к его эксплуатации, отмечают в «Полиметалле».

Первую руду планируют добывать во второй половине 2028 года. Ожидается, что производительность рудника составит 1 млн тонн в год.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре 2018 года в Сибае началось тление руды в шахтах, расположенных по бортам местного карьера Учалинского ГОК, из-за чего в воздухе фиксировалось значительное превышение диоксида серы. Карьер было решено затопить, перекачка воды в него продолжалась около года. В апреле 2023 года сибайское ООО «Гео генезис» планировало инвестировать в рекультивацию земель Сибайского карьера 1,6 млрд руб.

АО «Сибайский горно-обогатительный комбинат» зарегистрировано в декабре 2009 года. Компания занимается добычей и обогащением медной руды. Уставный капитал равняется 2,77 млрд руб. В 2023 году при выручке 132,1 млн руб. убыток составил 786,1 млн руб.

Майя Иванова