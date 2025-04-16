Молдавия получит от Евросоюза системы ПВО

Евросоюз направит пакет помощи Национальной армии Молдавии, сообщил министр обороны страны Анатолий Носатый. В частности, Молдавия получит от европейских партнеров системы ПВО. По словам министра, поддержка ЕС необходима для обеспечения безопасности и укрепления обороноспособности республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Противовоздушная оборона остается для нас приоритетом. В этом контексте, кроме систем мониторинга воздушного пространства, мы нашли возможность обсудить переход к следующему этапу, который касается систем непосредственной обороны воздушного пространства»,— рассказал господин Носатый на пресс-конференции. Трансляция велась на Youtube-канале TV6 Moldova.

Министр обороны подчеркнул, что ЕС предоставляет помощь в качестве гранта и правительству не требуется брать кредит для покупки оборудования. «Новые системы ПВО будут оснащены функциями перехвата и уничтожения летательных аппаратов, самолетов, вертолетов, некоторых моделей ракет»,— уточнил Анатолий Носатый.

В начале апреля сообщалось о подготовке пакета помощи ЕС Молдавии. По данным депутата Европарламента от Румынии Зигфрида Мурешана, размер военной поддержки республики составит около €20 млн и является частью обещанных ранее €60 млн помощи.

Об отношениях Молдавии и ЕС — в материале «Ъ» «Приднестровью поддают газу с двух сторон».