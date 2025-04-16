Парковка в центре Уфы станет платной в июне

С июня парковка автомобилей в центре Уфы станет платной, сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник управления транспорта и связи городской администрации Олег Хмарин. По его словам, платная парковка появится на улицах Достоевского, Маркса, Кирова, Ленина, Карима, Октябрьской Революции, Пушкина, Чернышевского и на Коммунистической улице. Всего выделят около 1,2 тыс. парковочных мест. Из них не менее 10%, отметил чиновник, предусмотрят для маломобильных групп населения. Стоимость часа парковки составит 40 руб. Оплатить ее можно будет через специальное мобильное приложение, сайт, смс и банкомат.

Венера Хисамова