В Канаде предвыборные дебаты перенесены из-за матча «Монреаля» в НХЛ

Предвыборные дебаты канадских политических партий проведут на два часа раньше, чтобы телезрители смогли посмотреть матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Монреаль Канадиенс» и «Каролина Харрикейнс». От результата этой встречи зависит выход канадского клуба в розыгрыш Кубка Стэнли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

28 апреля в Канаде пройдут досрочные парламентские выборы.

«Зная страсть канадцев к хоккею, Radio-Canada и комиссия по дебатам решили провести трансляцию дебатов лидеров 16 апреля с 18:00 до 20:00. Таким образом, граждане ничего не пропустят в ключевой момент предвыборной кампании и также смогут следить за решающими периодами матча, который может позволить "Монреалю" выйти в play-off», — сообщается в совместном заявлении телерадиокомпании Radio-Canada и Федеральной комиссии по дебатам.

Во вторник лидер партии «Квебекский блок» Ив-Франсуа Бланше заявил журналистам, что хотел бы посмотреть игру, «как никто другой». Глава Новой демократической партии Джагмит Сингх высказал CBC мнение, что конфликт в расписании заставил выглядеть политическую систему Канады «оторванной от реальности». Он считает, что политическая дискуссия не должна конкурировать с тем, что «так важно для многих».

«Монреаль Канадиенс» может выйти в play-off впервые за четыре года. За 81 игру текущего регулярного чемпионата команда набрала 89 очков и пока опережает ближайшего преследователя — «Колумбус Блю Джекетс» — на два балла. Чтобы стать участником розыгрыша Кубка Стэнли, «Монреалю» необходимо набрать одно очко. Для этого будет достаточно перевести встречу с «Каролиной» в овертайм. Если «Монреаль» проиграет в основное время, то «Колумбусу» для попадания в play-off потребуется победа в основное время в домашнем матче против «Нью-Йорк Айлендерс», который состоится на следующий день.

В Канаде уже переносили дебаты из-за пересечения с матчем «Монреаля». В 2011 году в первой стадии play-off канадский клуб играл против «Бостон Брюинс». Тогда «Монреаль» уступил в серии до четырех побед со счетом 3:4, «Бостон» в том сезоне выиграл Кубок Стэнли.

Таисия Орлова