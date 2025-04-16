Власти Екатеринбурга планируют построить ФОК на ЖБИ за 900 млн рублей

Администрация Кировского района Екатеринбурга выступит с инициативой по строительству физкультурно-оздоровительного центра (ФОК) с ледовой ареной на ул. 40-летия Комсомола, 31. Об этом на заседании думской комиссии по МСУ сообщил глава районной администрации Андрей Корюков. Он добавил, что проект включает строительство спортивной площадки и прогулочной зоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«ЖБИ очень активный, с комсомольскими традициями микрорайон, который увлекается спортом. Было бы очень удачно, если бы мы там сделали ФОК со спортивными площадками и прогулочной зоной. Проект не дорогой, где-то на уровне 900 млн руб., в принципе это реально»,— отметил господин Корюков.

Василий Алексеев