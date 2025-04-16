Более 6 млн пенсионеров получают социальные доплаты к пенсии

По данным Социального фонда России, социальную доплату к пенсии, повышающую сумму выплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП), получают 6,1 млн пенсионеров. Из них 2,9 млн человек получают федеральную доплату, 3,2 млн — региональную. Данные СФР изучил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Прожиточный минимум пенсионера рассчитывается исходя из индекса потребительских цен. Он может быть федеральным и региональным, то есть, устанавливается в целом для страны и для каждого конкретного субъекта федерации. ПМП необходим для расчета пенсии: в случае, если она оказывается меньше уровня ПМП, государство компенсирует разницу при помощи специальной денежной выплаты.

В случае, если региональный ПМП превышает показатель по стране, то эта выплата идет из регионального бюджета. В обратных ситуациях затраты восполняет федеральный бюджет.

Полина Мотызлевская