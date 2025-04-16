В Уфе на Пасху закроют шесть улиц и проезд

В Уфе во время празднования Пасхи 20 апреля планируется перекрытия дорог, сообщили в пресс-службе мэрии. Так, с 17:00 19 апреля до 11:00 20 апреля закроют улицу Кирова — от Ветошникова до Айской улицы, улицу Бехтерева — от перекрестка с улицей Менделеева до дома 1/1 на Менделеева, Дюртюлинскую улицу, улицу Маяковского — от Архитектурной улицы до Калинина, а также местный проезд вдоль дома 32а на Баязита Бикбая и Амурскую и Крестьянскую улицы вдоль Кафедрального собора.

Праздничная служба пройдет в 19 храмах Уфы.

Венера Хисамова