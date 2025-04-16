«Зенит» продлил свой путь

«Зенит» сделал очередной шаг к финалу «Фонбет» Кубка России. Он вышел в решающую стадию «Пути РПЛ», уверенно разобравшись с доставшимся ему в полуфинальном раунде «Ростовом». Победив в первом матче на чужом поле со счетом 1:0, зенитовцы на своем, немного помучившись в первом тайме, в итоге обыграли ростовчан еще чуточку крупнее — 2:0.

«Зенит», который в этом матче, конечно, обошелся без половины тех футболистов, что обычно выполняют ключевые функции в чемпионате страны, больше четверти часа отстраивал положенную фавориту игру. Не без мучений. Вряд ли трибунам было приятно наблюдать за тем, как «Ростов», который, по идее, должен был слегка робеть, вместо этого довольно нагло, без особой оглядки на тылы прет на гиганта. И это не то чтобы глупая наглость. В конце концов намеков за расплату за нее ведь долго нет. А зенитовскому голкиперу Денису Адамову между тем приходится жутко непросто, когда головой по его воротам бьет Николай Комличенко, хорошо, что удается выудить мяч под перекладиной.

Намек появился в середине тайма, когда заброс черпачком Ильзата Ахметова отыскал внутри штрафной Александра Соболева. Форвард «Зенита» ударил неотразимо, но тут же убедился, что просмотр паса на VAR — отнюдь непростая формальность: что-то там не то, что-то требует внимательного изучения.

Гол Соболева все-таки отменили. Невооруженным глазом офсайд разглядеть было сложно, вооруженный определил его уверенно.

Но чуть позже этот эпизод уже смело можно было назвать симптомом. Симптомом происшедших изменений в игре. Возможность принять мяч и пальнуть Соболеву досталась благодаря тому, что ростовская оборона, только что ладно скроенная и плотная, внезапно плотность потеряла: когда слишком много свободных участков, зенитовские игроки, даже если среди них нет Вендела, Максима Глушенкова или Луиса Энрике, превращаются в исключительно опасный отряд.

А дальше тенденция только усиливалась. Педру слева пробежал, не встречая никакого сопротивления, чуть ли не полсотни метров, почти добравшись до вратарской. Матео Кассьерра возле нее получил мяч, не обнаружив рядом никого из оппонентов, а потом спокойно прогулялся с ним назад. Ростовчан выручали незадачливость зенитовцев и тот факт, что их активность они купировали активностью собственной — не латали в панике дыры, усугубляя положение, и при любом удачном случае летели вперед, напрягая петербуржцев.

С дерзостью у гостей все вроде бы было в порядке и сразу после перерыва. И тот же Комличенко чуть было буквально не проткнул мячом Адамова — голкипер в ближнем бою устоял. Творившееся на поле настаивало на том, что какая-никакая интрига в этой паре еще поживет. Но умерла она, как ни странно, быстро.

«Зенит» вышел вперед после простой, без изысков атаки. Она вырулила к навесу в штрафную, а внутри нее ростовчане потеряли Педру, который здорово разобрался в ситуации, исполнив скидку вдоль ворот. Скидка, в свою очередь, нашла выброшенную вперед, словно шпага фехтовальщика, длиннющую ногу Соболева.

А после этого «Ростов» как-то совершенно сник. Попытавшись навалиться, он тут же проворонил острейший выпад.

Убегали Кассьерра и Александр Ерохин. Было им вольготно и хорошо. Выпад закончился ничем, потому что Ерохин попал в стойку, а арбитры к тому же зафиксировали вне игры. Но о состоянии, в котором очутился «Ростов», он рассказывал красноречиво.

Вышел он из этого состояния лишь после того, как пропустил еще разок, теперь — после розыгрыша углового. Педру вновь показал себя замечательным ассистентом, резко и прицельно отправив мяч по диагонали к вратарской, заметив, кажется, движение в нужном направлении Кассьерры. Наставник «Ростова» Джонатан Альба в эти минуты, не исключено, с грустью признавался сам себе в том, что не угадал с первой заменой. Как-то все сзади развалилось именно после того, как он отправил на поле Умара Сако.

«Зенит» вышел в финал «Пути РПЛ», в котором встретится с победителем пары «Динамо»—ЦСКА (в ней позже состоялся ответный матч; в первом динамовцы проиграли армейцам — 1:2). «Ростов» опустился в «Путь регионов». На втором этапе его полуфинального раунда ростовчан ждет столкновение с «Локомотивом».

Алексей Доспехов