«Спартаку» настучали снизу

Очередной тур чемпионата России открылся катастрофой борющегося за золото «Спартака». На своем поле он умудрился проиграть — 1:2 — находящемуся в нижней части таблицы махачкалинскому «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Провалив первый тайм матча с махачкалинцами, а во втором не реализовав пенальти, футболисты «Спартака» (в красной форме) потерпели, может быть, роковое с точки зрения борьбы за золото чемпионата поражение

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Провалив первый тайм матча с махачкалинцами, а во втором не реализовав пенальти, футболисты «Спартака» (в красной форме) потерпели, может быть, роковое с точки зрения борьбы за золото чемпионата поражение

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Особенно горький вкус происшедшему для переживавших в этом матче за «Спартак» придал тот факт, что вообще-то некоторое время ничего на грядущий провал не намекало. Наоборот, за несколько минут набралось полным-полно намеков на то, что борющийся за выживание в элите спартаковский соперник окажется легкой добычей. В эти несколько минут уместились две желтые карточки, полученные махачкалинцами, жутко неловкая игра их голкипера Тимура Магомедова, напуганного прессингом Кристофера Мартинса. Магомедову повезло, что Маркиньюс, которому достался мяч, не нашел адресата для передачи. Все кричало о том, что гости дрожат, дергаются. А как в таком состоянии тягаться со «Спартаком»?

И каким же жестоким обманом были эти первые впечатления! Выяснилось, что нужно обращать внимание на другое. На то, например, что, несмотря на неуклюжие эпизоды, это динамовцы зарабатывают угловые, а отнюдь не «Спартак». И очередной вырулил к такой срезке в собственные ворота от Даниила Денисова, что можно было подумать, будто туда он отчего-то и метил. Ну, затмение какое-то, помутнение сознания, полная потеря ориентации.

Денисов испуганно озирался, кажется, пытаясь осмыслить, что сотворил, а эстафету у него уже перехватывал Эсекьель Барко. Классный плеймейкер, умеющий обращаться с мячом так уверенно, как мало кто еще, он этот мяч потерял, вдруг застыв истуканом в середине поля. А динамовцы раскрутили быстрый выпад, и Эгашу Касинтуре оставалось только перекинуть вышедшего вперед вратаря Александра Максименко. Но Касинтура в створ не попал.

А «Спартак» продолжало трясти. И похоже, махачкалинцы то, что его трясет, прекрасно чувствовали, потому что играли так, как аутсайдеры обычно не играют,— довольно нагло и не без шика. В следующий раз они раскроили спартаковскую оборону после ввода мяча из аута. Перепасовка смотрелась красиво — все четко, в такт, включая заключительный навес Темиркана Сундукова на Хуссема Мрезига, за спину Наилю Умярову. Максименко заранее метнулся в угол. Но как можно выручить, если мяч загоняют в него с полудюжины метров?

Тренер «Спартака» Деян Станкович стал мрачнее тучи. И то, что задолго до перерыва он произвел сразу две замены, никого не могло удивить. Наоборот, удивило бы, если при таком счете, при такой игре все оставил бы как есть.

Поменять ему, наверное, хотелось многих. Да, может, чуть ли не всех. Выбрал совершенно незаметного снайпера Манфреда Угальде, который получил травму, избавив наставника от страданий по поводу того, кого убирать первым, и защитника Олега Рябчука. Вместо них появились два дорогущих зимних новичка — Ливай Гарсия и Пабло Солари. А вся спартаковская схема подверглась отнюдь не косметической перестройке.

Во втором тайме дела у спартаковских футболистов, которые в перерыве услышали, надо полагать, немало неприятных слов от Станковича, пошли все же повеселее. Особенно на левом фланге, где теперь возникла связка из Маркиньюса и Солари. Наскоки, навесы — всего этого хватало. Оттуда, слева, и пришел спартаковский гол. Солари прострелил, а на прострел выбросился целый отряд готовых его замыкать футболистов «Спартака». Замкнуть довелось Тео Бонгонде. А через пару минут Магомедов выудил на «ленточке» мяч, который Пабло Солари отправлял в ворота головой.

Махачкалинцы, разумеется, под этим напором гнулись. Гнулись так, что казалось — развалятся на кусочки вот-вот, нужно еще одно спартаковское усилие. А с этим усилием все никак не складывалось. До тех пор, пока в одной из атак махачкалинец Илья Кирш не задел мяч в своей штрафной рукой. VAR момент проверил, а судья Виталий Мешков назначил пенальти, который спартаковские болельщики будут вспоминать с такой же болью, как ляпы из первого тайма. Хесус Медина вместо того, чтобы счет сравнять, запустил мяч в перекладину.

В общем, спартаковцам в ближайшие дни предстоит переваривать конфуз и ждать, как в воскресенье сыграют другие лидеры. В центральном матче 24-го тура шедший перед ним вровень со «Спартаком» «Зенит» принимает оторвавшийся от этого тандема на пять очков «Краснодар».

Алексей Доспехов