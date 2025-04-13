Без отрыва от чемпионства

«Зенит» добавил интриги в «золотую гонку» чемпионата России, сократив отставание от лидирующего в нем «Краснодара» до двух очков благодаря победе в очной встрече на своем поле. Несмотря на быстро пропущенный зенитовцами гол, она вышла поразительно убедительной. Хозяева вышли вперед еще в первом тайме, а во втором довели счет до крупного — 4:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игра, которая сначала сулила, может, решающий в борьбе за золото чемпионата успех «Краснодару» закончилась крупной победой «Зенита» (в голубой форме)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Игра, которая сначала сулила, может, решающий в борьбе за золото чемпионата успех «Краснодару» закончилась крупной победой «Зенита» (в голубой форме)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Шумные петербургские трибуны в этом матче в течение четверти часа наверняка с удовольствием выискивали и находили признаки, указывающие на то, что он вырулит к хорошему для «Зенита» исходу. «Краснодар» вроде бы строг и с дисциплиной, как и полагается в игре такого ранга, дружит. Тем не менее проходят ведь эти — простые с виду, но резкие и учитывающие возможности адресатов — вертикальные передачи на флангах. То Густаву Мантуан окажется возле штрафной с мячом, то Вендел. Есть прострелы. Есть давление, пусть минимальное.

Есть ощущение, что зенитовцы диктуют условия, а краснодарцы под них подстраиваются.

Тем страшнее для этих трибун было то, что произошло, когда эта внушавшая сдержанный оптимизм четверть часа осталась позади. Гол, который забил «Краснодар», прозвучал звонким гимном персональным талантам, в таких матчах иногда оказывающимся элементом решающим, лишней песчинкой на одной из застывших в равновесии чаше весов.

Когда «Зенит» впервые слегка оголил тылы, разрешив забраться в них краснодарцам, показалось, что никакой опасности все равно нет. Для того чтобы опасность возникла, нужно, чтобы Джон Кордоба не притормозил во время рывка, сохранив темп, и еще чтобы перед ним находился какой-нибудь защитник послабее Страхини Эраковича — не настолько цепкий, не настолько матерый.

На самом деле тот трюк, который проделал Кордоба, если где-то и увидишь, то в регби. Но там на крохотном пятачке огибают соперника, расставив плечи, не обращая внимания на толчки, все-таки с мячом, крепко схваченным руками. А Кордобе приходилось контролировать его ногами. Но ему хватило жалкой пары метров до лицевой, чтобы обогнуть даже начавшего в панике хватать его руками Эраковича и сделать скидку назад — на непромахнувшегося Никиту Кривцова.

То, что случилось после этого, было уже звонким гимном чемпионскому характеру, чемпионской твердости.

Такой шедевр мог надолго вырубить кого угодно. «Зенит» справился с ним так, будто в каждом матче пропускает первым. Он лишь чуточку добавил злости, оборотов своим атакам. А в его составе тоже обнаружился игрок со вкусом к решениям неординарным и неожиданным. Максим Глушенков пальнул по воротам с трех десятков метров из положения, предполагавшего скорее пас партнеру. И пальнул так, что, похоже, застал классного вратаря Станислава Агкацева врасплох. Агкацев мяч отбил, но отбил на ногу набегавшему Андрею Мостовому.

А потом Глушенков принял участие в лихой и сложно закрученной комбинации, вырулившей к передаче Мостового на мчавшегося к воротам Лусиано Гонду. Агкацев мяч, срикошетивший от Гонду, зацепил, но этого было чересчур мало, чтобы беду отвести. И только что уступавший «Зенит» повел. А только что лидировавший, но уже вынужденный догонять «Краснодар» пытался заново обрести себя. И ближе к перерыву обрел и мог даже равновесие восстановить, когда Олакунле Олусегуну позволили ударить с разворота с убойной дистанции. Однако голкипер Евгений Латышонок так здорово выбрал позицию, что и прыгать за мячом ему не понадобилось.

Второй тайм смотрелся хуже. Полный жесткости — нарушений, споров по поводу показанных и непоказанных карточек, он разбился, как хрустальный стакан, на мелкие фрагменты.

Но в таком виде игра все же гораздо больше устраивала «Зенит». И уж точно совершенно не устраивала «Краснодар», который в какой-то момент наплевал на то, что сзади, стараясь лезть вперед, оставляет громадные дыры.

Однажды в такую дыру умчался Максим Глушенков, но, преследуемый защитником, уперся в Агкацева. В следующий раз у «Зенита» вышло намного лучше. Краснодарскую оборону, теперь довольно хлипкую, протаранил ледоколом Вендел, протащивший мяч к штрафной и выложивший его Глушенкову. Тот стрельнул в ближний угол, огорошив Акгацева, и оставалось лишь дождаться вердикта VAR: в момент паса Максим Глушенков располагался то ли тютелька в тютельку на линии офсайда, то ли на сантиметр за ней. Техника была милосердна к «Зениту».

А потом был очередной петербургский перехват, очередной резкий выпад и соло Луиса Энрике на границе штрафной. Он дурачил перемещениями мяча своих оппонентов ловко, словно наперсточник зевак манипуляциями со стаканчиками — сколько ни старайся, не угадаешь, где шарик. Итогом перформанса был меткий удар.

«Зенит» победил и сократил отставание от «Краснодара» до двух очков. В трех очках позади зенитовцев московский тандем из ЦСКА и «Спартака». А про финишный календарь из шести матчей двух возглавляющих «золотую гонку» клубов нужно знать важную деталь. У «Зенита» в нем одна встреча с грандом — московским «Динамо», у «Краснодара» — две, с теми же динамовцами и ЦСКА.

Алексей Доспехов