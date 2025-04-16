Поток нелегалов в Европу сократился на треть

Число случаев незаконного пересечения границ Евросоюза в первые три месяца 2025 года сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным европейского пограничного ведомства Frontex, в первом квартале зарегистрировано почти 33,6 тыс. таких случаев. Больше всего, на 64%, снизился поток на Западных Балканах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / File Photo / Reuters Фото: Marko Djurica / File Photo / Reuters

Самым популярным маршрутом осталось Восточное Средиземноморье, где через границу Турции в ЕС за три месяца попытались пройти 9627 нелегалов, в основном граждане Афганистана, Египта и Судана. Это меньше на 29%, чем годом ранее. Еще один популярный маршрут — западноафриканский, через Канарские острова, на котором задержано 9205 нелегалов (сокращение на 30%). При пересечении Ла-Манша в сторону Великобритании задержано 11,2 тыс. мигрантов, что на 4% ниже, чем годом ранее. Сократился на 8% также поток мигрантов на Восточной границе ЕС — 1502 случая. Этим маршрутом с территории Белоруссии в Литву или Польшу пользуются чаще всего граждане Украины, Ирака и России.

Между тем, как отмечают правозащитники, снижение цифр никак не свидетельствуют о сокращении реального потока мигрантов. По словам юрисконсульта Европейского центра конституционных прав и прав человека (ECCHR) Эллисон Уэст, «снижение официальных цифр» означает лишь, что «мы видим все больше людей, содержащихся в лагерях для беженцев в жутких условиях в Ливии и Тунисе, и это является преступлением против человечности, совершаемым в сотрудничестве с ЕС и с его одобрения».

Почему Германия потеряла привлекательность для беженцев — в материале «Ъ» «Берлин не резиновый».

Алена Миклашевская