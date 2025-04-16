В Абхазию как на крыльях

Спустя 30 лет в России открыли продажу авиабилетов в Абхазию. Первый полет запланирован на 3 мая из Внуково, сообщили в Минтрансе. Согласно сайту перевозчика «ЮВТ Аэро», билет с багажом в одну сторону обойдется в 17 тыс. руб. Перелет займет четыре часа. Чуть позже рейсы также запустят из Нижнего Новгорода и Красноярска. Путешественники еще с зимы находятся на низком старте, отмечают туроператоры. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Горный воздух, дикая природа и теплое, а главное, чистое море. Число бронирований Абхазии на летний сезон еще зимой превысило показатели 2024 года на 25-30%, отмечали в АТОР. Не в последнюю очередь интерес путешественников подогрели возобновление авиасообщения и расширение железнодорожного маршрута — с 1 мая из Сочи в Сухум начнет ежедневно курсировать скоростная «Ласточка» — три часа за 360 руб.

Но именно перелеты путешественники встретили почти ликованием. Прежде дорога до Сухума больше походила на утомительный квест, рассказал москвич Петр, который последние пять лет проводил лето в Абхазии: «Перелет до Сочи — это три часа, минут 25 до границы с Абхазией, там условно час ты стоишь в очереди, если людей много, можно и больше. Да, там сделали навес, но это все происходит на жаре. Абхазы не то, чтобы прямо сильно заморачиваются, все превращается в какой-то сюр. Добираться из Сочи до Сухума в общей сложности придется часа два».

И это в лучшем случае. Если не повезет с пробками, дорога от Сочи до Сухума может занять все четыре часа. Столько же — перелет из Внуково. До закрытия в 1993 году из-за грузино-абхазского конфликта сухумский аэропорт ежедневно принимал до 5 тыс. пассажиров. Как заявили в Минтрансэнерго республики, сейчас он полностью соответствует международным стандартам гражданской авиации.

Но, как отмечает “Ъ”, вопрос в кадрах. Впрочем, его уже решают российские специалисты, отмечает директор информ-агентства «Апсныпресс» Манана Гургулия: «В аэропорту еще есть недоделки, но все говорят, что полеты начнутся. Служба, которая обеспечила безопасность, диспетчерская, там работает какая-то часть российских специалистов, они набирают своих, учат. Это как у нас с медиками, где не хватает, они приезжают вахтовым методом. Думаем, таким же образом и здесь будут решать проблему».

Кроме обновления инфраструктуры, были запланированы строительство нового терминала и реконструкция исторического здания. Изначально инвестиции в проект оценивались в 8 млрд руб., но в итоге сумма выросла до 12 млрд руб. Директор по развитию компании «Я-Туроператор» Виктор Куликов посещал аэропорт полгода назад: «Один терминал относительно небольшой, выглядит красиво. И нам это дает возможность для экскурсионных маршрутов осени-зимы, мы активно возим и надеемся на увеличение потока не в сезон.

Конечно, какие-то проблемы, связанные с сервисом, все равно будут в течение года, потому что это абхазский сервис, не знаю, кто там будет работать. Но, думаю, что они все наладят. Учитывая, что на юге сейчас очень мало аэропортов, и когда какой-то открывается — это очень здорово».

Наиболее популярные курорты среди россиян — Гагра и Пицунда — находятся ближе к Адлеру, поэтому быстрее и удобнее добраться до них будет через Сочи, говорят туроператоры. А вот дорога на перекладных до Сухума обойдется всего на пару тысяч дешевле, чем прямой перелет. Спрос подталкивает и появление современных отелей с развитой инфраструктурой, отмечает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин: «На лето пока добавляет где-то 7-8%. Было потеряно время в январе-феврале, когда действовало ограничение продаж, и сами туристы взяли паузу, тоже наблюдали за развитием внутриполитического сюжета в Абхазии.

Сейчас в Абхазии безопасно, и туристы компенсируют это потерянное время. В целом за год Абхазия прибавит 15-18% и может достигнуть 1,9 млн путешественников за весь год».

По данным Level.Travel, средняя стоимость летнего тура в страну составляет чуть меньше 150 тыс. руб. Но пакетные туры пока доступны с перелетом через Сочи. Ночь в отелях республики летом в среднем обойдется в 6 тыс. руб., отмечали в «Островке».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева