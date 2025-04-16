Ювелир королей и король ювелиров

Выставка Cartier в Музее Виктории и Альберта стала крупнейшей за последние 30 лет и объединила более 350 произведений ювелирного и часового искусства, а также уникальные дизайнерские объекты. Их датировка охватывает более столетия, начиная с рубежа XIX–XX веков, когда три внука основателя дома — Пьер, Луи и Жак Картье — решили превратить семейную фирму в международный бизнес, а главное — сделать Cartier брендом главных королевских домов и аристократии (позднее в список клиентов вошли звезды кино и иконы стиля).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Следующая фотография 1 / 12 Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum Выставка Cartier в галерее Sainsbury музея Виктории и Альберта Фото: Victoria and Albert Museum

Большинство объектов взяты из корпоративной Cartier Collection и собрания Victoria & Albert Museum, но есть и редчайшие экспонаты из частных, в том числе королевских, коллекций. К таковым, например, относится Williamson Diamond brooch, исполненная в 1953 году лондонским подразделением Cartier: в центре цветка сверкает великолепный розовый бриллиант Williamson весом 23,6 карата. Еще пара вещей из британской королевской сокровищницы — брошь ар-деко с аквамаринами и пара цветочных клипсов с рубинами и бриллиантами. Княжеская семья Монако предоставила для выставки в Лондоне знаковую тиару Bains de Mer с рубинами и помолвочное кольцо Грейс Келли (1956 года) с крупным бриллиантом — в нем будущая княгиня не только отправилась под венец, но и снялась в своем последнем фильме High Society. Бриллиантовая брошь в виде розы (1938 года) сегодня принадлежит дому Cartier, а в 1953-м, будучи приколотой к платью принцессы Маргарет, принимала участие в церемонии коронации ее старшей сестры Елизаветы. Часовой дизайн представлен, в частности, настольной моделью Mystery Clock 1914 года с парящими стрелками внутри прозрачного корпуса из горного хрусталя и культовыми, изогнутой формы Cartier Crush 1967 года, созданными в лондонских мастерских марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тиара Manchester, Харнишард для парижского дома Cartier, 1903. Бриллианты, золото и серебро; С-образный завиток на каждом конце, вставленный в стеклянную вставку Фото: Victoria and Albert Museum Брошь в виде розы, Cartier, Лондон, 1938 год. Бриллианты и платина. Винсент Вулверик, коллекция Cartier Фото: Cartier Бандо в стиле Тутти-Фрутти, английское произведение искусства для лондонского дома Cartier, 1928 год. Изумруды, рубины, сапфиры, бриллианты и платина Фото: Victoria and Albert Museum Брошь, Cartier, Лондон, 1933. Аметист, сапфиры, бриллианты и платина. Винсент Вулверик, коллекция Cartier Фото: Cartier Бирманское нефритовое колье, принадлежавшее американской наследнице Барбаре Хаттон. Cartier, Париж, 1934 год. Нефрит, рубины, бриллианты, платина и золото Фото: Cartier Наручные часы Crash, изготовленные Wright & Davies для Cartier в Лондоне в 1967 году. Сапфир, золото, вороненая сталь и кожаный ремешок. Винсент Вулверик, коллекция Cartier Фото: Cartier Бриллиантовая брошь, Париж, Cartier, 1910. Приобретена для Музея Виктории и Альберта доктором Женевьевой Дэвис, бывшим попечителем Музея Виктории и Альберта Фото: Cartier Брошь в стиле позднего ар-деко. Лондонский дом Картье, 1941 год. Бриллианты и платина Фото: Victoria and Albert Museum Брошь виде орхидеи (первоначально использовалась для украшения головы), Париж, Cartier, 1925. Оникс, бриллианты, эмаль и платина. Мэриан Жерар, коллекция Cartier Фото: Cartier Наручные Panther skin. Cartier Paris, 1914. Ремешок из оникса, бриллиантов, розового золота, платины и черного муара. Нильс Херрманн, коллекция Cartier Фото: Cartier Колье Patiala, Париж, Cartier, 1928. Винсент Вулверик, коллекция Cartier Фото: Cartier Брошь в виде Скарабея, Cartier London, 1925. Нильс Херрманн, Коллекция Cartier Фото: Cartier Тиара в виде свитка, Парижское ателье Cartier, была изготовлена по заказу графини Эссекс в 1902 году. Бриллианты, серебро и золото. Нильс Херрманн, коллекция Cartier Фото: Cartier Корсажная брошь, Cartier Paris, специальный заказ, 1913 год. Хрусталь, бриллианты и платина. Мариан Жерар, коллекция Cartier Фото: Cartier Часы-загадка «Модель А», изготовленные Куэ для парижского дома Cartier в 1914 году. Нильс Херрманн, коллекция Cartier Фото: Cartier Следующая фотография 1 / 15 Тиара Manchester, Харнишард для парижского дома Cartier, 1903. Бриллианты, золото и серебро; С-образный завиток на каждом конце, вставленный в стеклянную вставку Фото: Victoria and Albert Museum Брошь в виде розы, Cartier, Лондон, 1938 год. Бриллианты и платина. Винсент Вулверик, коллекция Cartier Фото: Cartier Бандо в стиле Тутти-Фрутти, английское произведение искусства для лондонского дома Cartier, 1928 год. Изумруды, рубины, сапфиры, бриллианты и платина Фото: Victoria and Albert Museum Брошь, Cartier, Лондон, 1933. Аметист, сапфиры, бриллианты и платина. Винсент Вулверик, коллекция Cartier Фото: Cartier Бирманское нефритовое колье, принадлежавшее американской наследнице Барбаре Хаттон. Cartier, Париж, 1934 год. Нефрит, рубины, бриллианты, платина и золото Фото: Cartier Наручные часы Crash, изготовленные Wright & Davies для Cartier в Лондоне в 1967 году. Сапфир, золото, вороненая сталь и кожаный ремешок. Винсент Вулверик, коллекция Cartier Фото: Cartier Бриллиантовая брошь, Париж, Cartier, 1910. Приобретена для Музея Виктории и Альберта доктором Женевьевой Дэвис, бывшим попечителем Музея Виктории и Альберта Фото: Cartier Брошь в стиле позднего ар-деко. Лондонский дом Картье, 1941 год. Бриллианты и платина Фото: Victoria and Albert Museum Брошь виде орхидеи (первоначально использовалась для украшения головы), Париж, Cartier, 1925. Оникс, бриллианты, эмаль и платина. Мэриан Жерар, коллекция Cartier Фото: Cartier Наручные Panther skin. Cartier Paris, 1914. Ремешок из оникса, бриллиантов, розового золота, платины и черного муара. Нильс Херрманн, коллекция Cartier Фото: Cartier Колье Patiala, Париж, Cartier, 1928. Винсент Вулверик, коллекция Cartier Фото: Cartier Брошь в виде Скарабея, Cartier London, 1925. Нильс Херрманн, Коллекция Cartier Фото: Cartier Тиара в виде свитка, Парижское ателье Cartier, была изготовлена по заказу графини Эссекс в 1902 году. Бриллианты, серебро и золото. Нильс Херрманн, коллекция Cartier Фото: Cartier Корсажная брошь, Cartier Paris, специальный заказ, 1913 год. Хрусталь, бриллианты и платина. Мариан Жерар, коллекция Cartier Фото: Cartier Часы-загадка «Модель А», изготовленные Куэ для парижского дома Cartier в 1914 году. Нильс Херрманн, коллекция Cartier Фото: Cartier

Отдельный зал кураторы посвятили тиарам Cartier. В этом благородном собрании торжественно сияют знаменитая тиара Bandeau (1910) и Manchester (1903), Lotus Halo (1934), созданная для принцессы Андре Ага Хан. Впервые на публике демонстрируется Девонширская тиара-колье с австралийскими опалами — ее часто носила Мэри Кавендиш, герцогиня Девонширская, старшая придворная дама покойной Елизаветы II.

Сценография выставки, по словам ее автора британского архитектора Асифа Хана, представляет собой «сказочный ландшафт, в котором произведения Cartier застыли в лучах света, звуке и времени, позволяя истории дышать, а будущему — длиться».

Выставка Cartier в галерее Sainsbury Музея Виктории и Альберта идет до 16 ноября.

Нина Спиридонова