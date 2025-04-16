Ювелир королей и король ювелиров
В Лондоне открылась масштабная ретроспектива Cartier
Выставка Cartier в Музее Виктории и Альберта стала крупнейшей за последние 30 лет и объединила более 350 произведений ювелирного и часового искусства, а также уникальные дизайнерские объекты. Их датировка охватывает более столетия, начиная с рубежа XIX–XX веков, когда три внука основателя дома — Пьер, Луи и Жак Картье — решили превратить семейную фирму в международный бизнес, а главное — сделать Cartier брендом главных королевских домов и аристократии (позднее в список клиентов вошли звезды кино и иконы стиля).
Большинство объектов взяты из корпоративной Cartier Collection и собрания Victoria & Albert Museum, но есть и редчайшие экспонаты из частных, в том числе королевских, коллекций. К таковым, например, относится Williamson Diamond brooch, исполненная в 1953 году лондонским подразделением Cartier: в центре цветка сверкает великолепный розовый бриллиант Williamson весом 23,6 карата. Еще пара вещей из британской королевской сокровищницы — брошь ар-деко с аквамаринами и пара цветочных клипсов с рубинами и бриллиантами. Княжеская семья Монако предоставила для выставки в Лондоне знаковую тиару Bains de Mer с рубинами и помолвочное кольцо Грейс Келли (1956 года) с крупным бриллиантом — в нем будущая княгиня не только отправилась под венец, но и снялась в своем последнем фильме High Society. Бриллиантовая брошь в виде розы (1938 года) сегодня принадлежит дому Cartier, а в 1953-м, будучи приколотой к платью принцессы Маргарет, принимала участие в церемонии коронации ее старшей сестры Елизаветы. Часовой дизайн представлен, в частности, настольной моделью Mystery Clock 1914 года с парящими стрелками внутри прозрачного корпуса из горного хрусталя и культовыми, изогнутой формы Cartier Crush 1967 года, созданными в лондонских мастерских марки.
Отдельный зал кураторы посвятили тиарам Cartier. В этом благородном собрании торжественно сияют знаменитая тиара Bandeau (1910) и Manchester (1903), Lotus Halo (1934), созданная для принцессы Андре Ага Хан. Впервые на публике демонстрируется Девонширская тиара-колье с австралийскими опалами — ее часто носила Мэри Кавендиш, герцогиня Девонширская, старшая придворная дама покойной Елизаветы II.
Сценография выставки, по словам ее автора британского архитектора Асифа Хана, представляет собой «сказочный ландшафт, в котором произведения Cartier застыли в лучах света, звуке и времени, позволяя истории дышать, а будущему — длиться».
Выставка Cartier в галерее Sainsbury Музея Виктории и Альберта идет до 16 ноября.