Курский поставщик немецкой сельхозтехники попал под наблюдение

Арбитражный суд Курской области ввел в отношении местного поставщика немецкой сельхозтехники ООО «Дойче аграр группе» (ГК Deutsche Agrar Gruppе) процедуру наблюдения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Временным управляющим утверждена член саморегулируемой организации «Дело» Ольга Саенко. Рассмотрение вопроса о завершении процедуры назначили на 25 августа 2025 года.

Банкротство компании инициировало региональное УФНС в феврале 2023 года. В 2024 году в дело решили вступить липецкий производитель немецкой сельхозтехники ООО «Ропа Русь» и Agrokraft GmbH. Наблюдение было введено по заявлению Agrokraft GmbH, первому кредитору в удовлетворении аналогичных требований отказали. Перед Agrokraft GmbH у ООО «Дойче аграр группе» есть задолженность по договору поставки в размере 6,4 млн руб. (основной долг — 6 млн). Ее включили в третью очередь реестра требований кредиторов.

По данным Rusprofile, ООО «Дойче аграр группе» полностью принадлежит Андрею Пронскому. Он же владеет 50% курского ООО «Агротехнотрейд» (ремонт машин и оборудования), еще 50% — у Евгения Одинцова. Эта компания также находится в процессе банкротства, который инициировало региональное УФНС.

В июле 2024 года в «Агротехнотрейде» открыли конкурсное производство. На тот момент в реестр требований кредиторов было включено 65,5 млн руб., в том числе 57,1 млн руб. долга перед «Ропа Русь». В последний раз процедуру продлили до июля 2025-го. Конкурсный управляющий — Александр Запрягаев. В конце прошлого года один из кредиторов — Евгений Одинцов — обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности управляющей организации «Агротехнотрейда» — ООО УК «Дойче аграр группе» (контролируется господином Пронским) и двух ее руководителей. Рассмотрение ходатайства запланировано на 17 апреля.

Алина Морозова