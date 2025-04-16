«Известия»: в БАДе для похудения «Молекула» нашли наркотическое вещество

Популярные среди подростков препараты для похудения «Молекула» и «Молекула плюс» содержат наркотическое вещество сибутрамин, сообщают «Известия». Это вещество применяют в медицине для лечения ожирения, его продажа без рецепта запрещена, однако «Молекула» свободно доступна в интернете.

«Известия» пишут, что 30 капсул «Молекулы плюс» (Molecule Plus) обошлись в 2,4 тыс. руб. Препарат отнесли в лабораторию проекта международной ассоциации «Антиконтрафакт» «Не рискуй. Проверь!». Эксперты нашли в капсулах сибутрамин — лекарственное средство, которое создает у человека чувство ложного насыщения. В препарате оно содержится в дозировке 16,7 мг на капсулу, что превышает допустимый максимум.

Согласно протоколу исследования, на упаковке нет данных о производителе и о наличии сибутрамина. Состав написан на английском языке — утверждается, что препарат включает «сбалансированный комплекс натуральных компонентов», в том числе «натуральный сжигатель жира» — экстракт гарцинии камбоджийской.

Как уточнили в Ассоциации организаций экспертизы качества лекарств, большинство зарегистрированных в России препаратов с сибутрамином имеют его дозировку от 10 до 15 мг в капсуле. Содержание сибутрамина разрешено в зарегистрированном лекарственном препарате, но у «Молекулы» этой регистрации нет. За продажу таких лекарств без рецепта грозит уголовная ответственность по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта; до трех лет лишения свободы).

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина писала, что «Молекулу» покупают через Wildberries и Ozon. В числе побочных эффектов — жажда, проблемы со сном, гиперактивность, головокружение, потемнение в глазах, судороги. Оба маркетплейса заверили, что сняли препарат с продажи. В апреле Роспотребнадзор сообщил, что проводит проверку.