В Башкирии планируют изменить закон о драгоценных металлах

Курултай Башкирии намерен 24 апреля рассмотреть законопроект об изменениях в республиканский закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», сообщает пресс-служба регионального парламента.

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По словам председателя Курултая Константина Толкачева, закон будет доработан «в соответствие с требованиями времени». В частности, депутаты планируют исключить «избыточное» требование наличия вооруженной охраны при перевозке сплавов и химических соединений драгоценных металлов с содержанием золота и металлов платиновой группы менее 1% и серебра — менее 5%. Это требование отменяется и в отношении банков, которые перевозят монеты из драгоценных металлов, купленные физлицами. Вводятся новые положения об обязательном нанесении двухмерного штрихкода на ювелирные и другие изделия из драгметаллов и о государственной монополии на соответствующий код.

Принятие закона необходимо для соответствия региональных требований с нормами федерального законодательства, отмечается в релизе.

Майя Иванова