Лысьвенский производитель электрогенераторов перешел под контроль государства

Головная структура группы нефтесервисных компаний «Борец» — ООО «Производственная компания "Борец"» — перешла под контроль Росимущества. Изменения в ЕГРЮЛ были внесены вчера, 15 апреля, передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лысьванефтемаш

Фото: Лысьванефтемаш Лысьванефтемаш

Фото: Лысьванефтемаш

ООО «Производственная компания "Борец"» является единственным учредителем ООО «Лысьванефтемаш» (Пермский край, Лысьва). Лысьвенское предприятие специализируется на производстве электрогенераторов, электродвигателей и трансформаторов. Выручка ООО в 2024 году составила 4, 5 млрд руб., чистая прибыль — 515 млн руб.

Этой весной Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в госсобственность 100% долей стратегической группы нефтесервисных компаний «Борец», сообщал «Ъ». По ходатайству надзорного органа решение суда приведено к немедленному исполнению, уточняет издание. По данным надзорного органа, компаниями группы в нарушение законодательства владеют иностранцы, в том числе экс-акционер ЮКОСа Леонид Невзлин, признанный в РФ иностранным агентом и приговоренный к пожизненному сроку за убийства.