Bloomberg: США снизили до $100 млрд сумму долга Украины за оказанную помощь
США смягчили требования по возврату суммы, потраченной на помощь Украине, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Теперь из $300 млрд Киев обязан вернуть около $100 млрд. Этому решению предшествовали переговоры двух сторон на прошлой неделе, указали в агентстве. Власти Украины и администрация Белого дома от комментариев по этому поводу отказались.
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
По словам министра финансов США Скотта Бессента, украинская сторона выступила с предложением по редкоземельной сделке, и переговоры еще продолжаются. «Мы очень, очень близки. Подписание может быть даже на этой неделе»,— сказал господин Бессент Bloomberg News в понедельник.
Прошедшие 11–12 апреля технические консультации США и Украины оказались довольно конструктивными, уточнил один из источников Bloomberg. Как утверждает другой собеседник агентства, изначально Вашингтон хотел рассматривать потраченные на помощь Киеву деньги как инвестицию в фонд страны. В итоге Украине удалось отговорить США от этого шага.
О $300 млрд долга Киева президент США Дональд Трамп заговорил в конце февраля. Тогда американский лидер отметил, что страна направила Украине деньги, по которым не было «никакого учета». Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ответ, что господин Трамп стал жертвой «российской дезинформации».
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Украину ставят на счетчик».