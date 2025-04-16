Bloomberg: США снизили до $100 млрд сумму долга Украины за оказанную помощь

США смягчили требования по возврату суммы, потраченной на помощь Украине, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Теперь из $300 млрд Киев обязан вернуть около $100 млрд. Этому решению предшествовали переговоры двух сторон на прошлой неделе, указали в агентстве. Власти Украины и администрация Белого дома от комментариев по этому поводу отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

По словам министра финансов США Скотта Бессента, украинская сторона выступила с предложением по редкоземельной сделке, и переговоры еще продолжаются. «Мы очень, очень близки. Подписание может быть даже на этой неделе»,— сказал господин Бессент Bloomberg News в понедельник.

Прошедшие 11–12 апреля технические консультации США и Украины оказались довольно конструктивными, уточнил один из источников Bloomberg. Как утверждает другой собеседник агентства, изначально Вашингтон хотел рассматривать потраченные на помощь Киеву деньги как инвестицию в фонд страны. В итоге Украине удалось отговорить США от этого шага.

О $300 млрд долга Киева президент США Дональд Трамп заговорил в конце февраля. Тогда американский лидер отметил, что страна направила Украине деньги, по которым не было «никакого учета». Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ответ, что господин Трамп стал жертвой «российской дезинформации».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Украину ставят на счетчик».