Головная компания сети пермских аптек резко увеличила чистую прибыль

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Планета Здоровья Холдинг» в 2024 году увеличило выручку до 11,4 млрд руб.— на 69% больше, чем в 2023 году (6,7 млрд руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Чистая прибыль компании составила 32,5 млн руб. против убытка в 29,2 млн руб. годом ранее.

Компания контролируется пермским бизнесменом Александром Броварцом и режиссером Андреем Кончаловским.

Сеть аптек «Планета здоровья» насчитывает 2,7 тыс. аптек по всей стране, в том числе в Перми (около 70 точек), Березниках, Соликамске, Чайковском, Кунгуре, Лысьве и Краснокамске.