Юрий Слюсарь: завершилась операция по спасению горняков шахты «Садкинская»

Сегодня, 16 апреля, в 04.27 успешно завершилась операция по спасению горняков шахты «Садкинская» в Белокалитвинском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ

По словам главы региона, в забое, который оказался отрезанным после обвала породы, спасатели обнаружили двух подземных рабочих.

«Оба горняка в удовлетворительном состоянии подняты на поверхность, они уже отправились домой. Благодарю горных спасателей за оперативную и качественную работу!»,– резюмировал врио губернатора.

Шахта «Садкинская» находится на хуторе Голубинка. Была введена в эксплуатацию в 1989 году с проектной мощностью 400 тыс. т в год, входила в ОАО «Ростовуголь». В январе 2004 года добыча угля на шахте была прекращена. В конце того же года выработку купило на аукционе ООО «Южная угольная компания» и снова ввело ее в эксплуатацию.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», обвал породы в подземной горной выработке шахты «Садкинская» произошел утром 15 апреля. На момент ЧП под землей находились порядка 75 шахтеров. Практически всех рабочих удалось поднять на поверхность. Для поиска оставшихся под землей горняков на месте проводились аварийно-спасательные работы.

Владимир Андреев