Под Белой Калитвой обрушилась шахта «Садкинская»
Сегодня, 15 апреля, утром в подземной горной выработке шахты «Садкинская» в Белокалитвинском районе произошел обвал. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
На момент происшествия под землей находились порядка 75 шахтеров. Практически всех рабочих удалось поднять на поверхность, уточнил глава региона.
По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтера. Все необходимые силы и средства привлечены для поиска пострадавших.
Специалисты оценивают масштабы обрушения и определяют оптимальные способы проведения спасательной операции.
К месту происшествия также выехали представители районной администрации, добавил Юрий Слюсарь.