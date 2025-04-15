Под Белой Калитвой обрушилась шахта «Садкинская»

Сегодня, 15 апреля, утром в подземной горной выработке шахты «Садкинская» в Белокалитвинском районе произошел обвал. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На момент происшествия под землей находились порядка 75 шахтеров. Практически всех рабочих удалось поднять на поверхность, уточнил глава региона.

По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтера. Все необходимые силы и средства привлечены для поиска пострадавших.

Специалисты оценивают масштабы обрушения и определяют оптимальные способы проведения спасательной операции.

К месту происшествия также выехали представители районной администрации, добавил Юрий Слюсарь.

Валентина Любашенко