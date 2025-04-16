Баскетболистки «Надежды» победили второй раз МБА-МГУСиТ в полуфинальной серии

Во вторник, 15 апреля, в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по баскетболу среди женщин оренбургская «Надежда» принимала московский коллектив МБА-МГУСиТ. Встреча завершилась со счетом 63:49 в пользу хозяев.

«Надежда» выиграла второй раз в серии до трех побед. Следующая встреча этих команд пройдет 17 апреля в Оренбурге.

В другой полуфинальной серии екатеринбургский УГМК в трех матчах победил красноярский «Енисей» и стал первым финалистом чемпионата России.

Андрей Сазонов