Иранский дипломат Зохреванд: переговоры США и Ирана — ключевые для Трампа

Член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд назвал американско-иранские переговоры «ключом» к победе или поражению президента США Дональда Трампа. По его словам, господин Трамп не смог продвинуться по ряду вопросов, касающихся внешней политики Вашингтона.

«Что бы он (Дональд Трамп — «Ъ») ни пытался сделать, у него ничего не получается: он ничего не достиг ни в вопросе с Канадой, ни с Гренландией, ни с Украиной, ни с Китаем, ни даже с сектором Газа»,— сказал господин Зохреванд в разговоре с «РИА Новости».

Политик отметил, что США находятся «в очень трудном положении». По его словам, это может привести страну к «цунами кризисов» на Ближнем Востоке и внутри самих Штатов.

Первый этап переговоров США и Ирана прошел в Омане 12 апреля. Встреча заняла более двух с половиной часов, в ходе нее стороны обменялись позициями по иранской ядерной программе и по вопросу снятия санкций с Ирана.Представитель делегации США Стив Уиткофф говорил, что США намерены добиться сворачивания иранской ядерной программы. По его словам, Вашингтон готов идти на компромиссы с Тегераном. Второй этап переговоров пройдет 19 апреля.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Перпендикулярные непрямые».