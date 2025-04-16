Поступления от курортного сбора в Краснодарском крае превысили план на 10%

В Краснодарском крае в 2024 года объем курортного сбора составил 818,8 млн руб. Это на 10% больше от запланированных показателей, заявил на планерном совещании в Заксобрании Кубани врио министра курортов Михаил Зарицкий.

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Он напомнил, что в прошлом году эксперимент действовал в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Сочи, а также в шести поселениях Туапсинского района, трех — Мостовского и двух — Ейского. Для туристов были открыты 4,2 тыс. гостиниц и отелей, включенных в реестр операторов курортного сбора. Из 20,4 млн отдыхающих, посетивших Краснодарский край в 2024 году, 7,2 млн проживали в таких средствах размещения. Из них чуть более половины — плательщики сбора.

На деньги от оплаты курортного сбора были благоустроены набережные, общественные пространства, проведено благоустройство туристических зон, установлены видеокамеры, малые архитектурные формы, спортивное и игровое оборудование.

Что касается работы по доведению денег от уплаты курортного сбора, то с декабря 2024 года по март 2025 года муниципалитеты Кубани получили 481,5 млн руб.

Спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко напомнил, что с 1 января начал действовать туристический налог. Он призвал министерство во взаимодействии с налоговой службой провести с муниципалитетами обучающие семинары, разъяснить им суть нового налога, механизмы его взимания и иные связанные с этим вопросы.

«Предстоит большая работа в части нового налога. Санаторно-курортная отрасль занимает одно из ведущих мест в экономике нашего региона наряду с сельским хозяйством и промышленностью. Наша с вами задача, используя новые инструменты, обеспечить высокое качество и конкурентоспособность кубанских курортов», — подчеркнул председатель краевого парламента.

Леонид Ломакин