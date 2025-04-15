ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из миномета два производственных ангара сельхозпредприятия в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Сообщается, что пострадавших нет.

Всего за день в Брянской области, по данным губернатора, совершено 53 атаки ВСУ. В результате сбросов взрывных устройств были повреждены жилые дома в населенных пунктах Ломаковка, Грудская, Новые Юрковичи, Сушаны, Подывотье и Зерново.

Ранее Минобороны РФ обвинило ВСУ в шести атаках на энергообъекты в приграничных районах. В Брянской области удар пришелся на трансформаторную подстанцию «Соловьевка» и подстанцию «Хвощевская», из-за чего без электроснабжения оставались жители Севского района.