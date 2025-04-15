Госдеп: США просят НАТО увеличить расходы на оборону не потому, что «злючки»

Требования Вашингтона к союзникам по НАТО обоснованны, сообщила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. По ее словам, США не «злючки», когда призывают другие страны альянса увеличить расходы на оборону.

«Миссия НАТО — быть сдерживающим фактором. Не помогать с войнами, не помогать воевать, спонсировать их, облегчать все на период войн. НАТО подразумевалось союзом, который остановит плохих акторов от плохих поступков, потому что это очень плохо для них может кончиться. И сейчас есть страны, которым нужно подняться и выступить, увеличить расходы, разделить бремя. Не потому, что мы злючки. А потому, что мы привержены НАТО»,— заявила госпожа Брюс на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Forbes Breaking News.

3 апреля в ходе встречи министров иностранных дел стран—членов НАТО госсекретарь США Марко Рубио заявил, что альянсу необходимо повысить расходы на оборону с целевого показателя в 2% ВВП до 5%. Столько средств на эти цели, подчеркнул он, не тратит ни один член НАТО.

Подробности — в материале «Ъ» «Марко — пять процентов».