Из России до конца года могут уйти до десяти китайских автобрендов

По оценкам опрошенных «Ъ» дилеров и аналитиков, такие китайские бренды как Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG находятся в зоне риска из-за низких продаж и нерентабельности франшиз. В I квартале 2025 года закрылось 213 шоурумов китайских марок (+3,2 раза к 2024 г.), а новых открытий стало вдвое меньше.

Опрошенные «Ъ» автодилеры называют следующими причины возможного ухода:

Затоваривание складов и низкий спрос (некоторые бренды продают по 1 машине в месяц).

Высокие издержки дилеров (содержание сервиса обходится в 860 тыс. руб. в мес.).

Неликвидный модельный ряд (например, у Bestune (FAW) и Kaiyi закрылось 26 и 20 салонов соответственно).

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев предположил в разговоре с «Ъ», что слабые шансы на выживание имеют бренды, продажи которых за три месяца не превышают 60 новых автомобилей. Источник “Ъ” на рынке отмечает, что в зоне риска марки, чьи продажи в легковом сегменте не достигают 1 тыс. штук в год.

Подробнее читайте в материале «Китайские машины дают задний ход».