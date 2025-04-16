Китай доторговался до сверхпошлин

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Китая в марте составило $102,64 млрд, год назад этот показатель был сильно меньше — $58,5 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Аналитики, опрошенные Trading Economics, на фоне торговой войны с США ждали заметно меньшего профицита — $74,3 млрд. Его фактическое значение во многом обеспечено значительным расширением экспорта: в марте месяц к месяцу он вырос на максимальные с октября 2024 года 12,4% (прогноз — 4,4%), до $313,9 млрд. Экспорт Китая в США в марте увеличился на 9,1%, до $40,06 млрд. Повышенные пошлины на поставки из КНР в марте уже действовали (см. “Ъ” от 4 марта) — но закупки росли из-за опасений усиления ограничений.

Импорт же Китая в марте снизился на 4,3%, до $211,3 млрд. В частности, поставки из США сократились на 4%, до $12,48 млрд. Отметим, что мартовская динамика двусторонней торговли может использоваться президентом США Дональдом Трампом в качестве нового аргумента для продолжения тарифной гонки (см. “Ъ” от 9 апреля). Нынешние пошлины (на американские товары тариф составляет 125%, на китайские — 145%) вскоре неизбежно обвалят торговлю двух стран и проявятся в апрельской статистике.

В целом по итогам первого квартала общие поставки из КНР выросли на 5,8% г/г до $853,6 млрд, импорт при этом снизился на 7%, до $580,7 млрд. В первые три месяца года Китай наращивал экспорт в США (на 4,5%), Японию (на 2,8%), ЕС (на 3,7%) и Индию (на 13,8%). Поставки же большинства торговых партнеров в КНР снижались: импорт из США уменьшился на 1,4%, из ЕС — на 6,3%, из Южной Кореи — на 0,7%, из Японии — на 4,1%.

Экспорт КНР в РФ в январе—марте снизился на 6,3%, до $22,7 млрд, импорт — на 6,7%, до $30,5 млрд. Последнее объясняется в том числе проблемами внутреннего спроса в КНР, из-за которых просел импорт нефтепродуктов (на 20,2%) и газа (на 16%) — это ключевые поставки России в Китай. Отраслевая разбивка свидетельствует о расширении экспорта КНР в РФ сельхозпродукции (на 5,7%) и удобрений (на 42,7%), а также бытовой техники (на 8,7%) и о сокращении поставок редкоземельных металлов (на 10,9%) и стали (на 4,8%).

Данные о китайской торговле (как и быстрое расширение промпроизводства и оживление розницы продаж) укрепляют уверенность экспертов в позитивном начале года для экономики страны — предполагается, что рост ВВП КНР в январе—марте составит 5,2% г/г, данные будут представлены на этой неделе.

Кристина Боровикова