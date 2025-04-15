Произошел сбой в работе заблокированного в России торрент-трекера RuTracker

Крупный русскоязычный торрент-трекер RuTracker не работает уже более пяти часов. Пользователи массово жалуются на сбой в работе сайта, сообщают RT и РБК. Причины сбоя не уточняются.

В основном пользователи видят на экране предупреждения «Превышено время ожидания ответа от сайта» и «Не удается установить соединение с сайтом». Жалобы фиксируются в нескольких российских регионах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге.

RuTracker.org — это сервис для скачивания пиратских файлов в интернете. Трекер появился в 2004 году. На RuTracker существует 26 тематических категорий, от аудиокниг до музыки и игр. В конце 2015 года Мосгорсуд принял решение о вечной блокировке RuTracker. Поводом стали иски от правообладателей.