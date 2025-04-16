В индустриальных парках яблоку негде упасть

В 2024 году инвестиции резидентов индустриальных парков в производство впервые с 2020 года показали отрицательную динамику — сокращение составило 33,7%, до 173 млрд руб., фиксирует исследование Ассоциации индустриальных парков (АИП; есть у “Ъ”). Причины — окончание всплеска вложений, вызванного замещением иностранных резидентов российскими, а также исчерпание емкости действующих промплощадок. По данным АИП, заполнены 85% производственных помещений, и дефицит свободных мест подталкивает управляющие компании парков наращивать вложения в инфраструктуру: за год они выросли вдвое, до 94 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2024 году вложения резидентов индустриальных парков в производство впервые с 2020 года начали сокращаться — сразу на 33,7%, до 173 млрд руб., следует из обзора Ассоциации индустриальных парков. Наиболее вероятная причина — рекордная заполняемость готовых производственных помещений: 85% от 25 млн кв. м, из которых 21,2 млн кв. м — объекты действующих 295 площадок и 4,2 млн — на территории 159 создаваемых. Это близко к дефициту площадей, признают в АИП. Ограниченность свободных мест подталкивает управляющие компании к новым вложениям в инфраструктуру индустриальных парков — они выросли вдвое, с 46 млрд руб. в 2023 году до 94 млрд руб. в 2024-м.

Спад вложений в производство, вероятно, объясняется тем, что при высокой заполненности действующих площадок необходимые для их работы инвестиции уже сделаны, а перераспределение мест в индустриальных парках между ушедшими иностранными и пришедшими на их места российскими компаниями де-факто завершено (доля иностранных резидентов в 2024 году составила 6%, годом ранее — 7%).

В результате третий год подряд доля российских инвестиций в производство накопленным итогом (53%) превышает долю иностранных вложений, хотя еще в 2021 году на российские инвестиции приходилось лишь 47% общего объема.

В абсолютном выражении на российские компании приходится 1,2 трлн руб. вложений, на иностранные — 911 млрд руб. В 2024 году из общего объема инвестиций резидентов (173 млрд руб.) вложения компаний—резидентов РФ составили более 90%, иностранцев — 19 млрд руб., 60% из которых пришлось на новые производства. Российские и иностранные инвестиции различаются по характеру создаваемых производств. Иностранные компании зачастую реализуют более крупные проекты, средние инвестиции в создаваемое производство — 2,6 млрд руб., отмечается в обзоре. Лидерами по инвестициям среди иностранных резидентов в прошлом году стали Китай, Турция, ОАЭ, Мексика, Белоруссия.

Однако интерес к организованным промплощадкам все чаще стали проявлять крупные российские производители. «Отечественные производственники занимают ниши, освобождающиеся после сокращения доли иностранных инвестиций в отечественное производство. Это нельзя назвать конкуренцией, речь не про продажи и не про доступ к рынку, а про соотношение инвестиций — в общем объеме вложений в создание производств стало больше российских компаний»,— говорит директор АИП Денис Журавский. На динамику инвестиций влияет характер отрасли, в которой находятся производства, и сами проекты, поясняет глава АИП: «Например, в 2023 году из 261 млрд руб. свыше 74 млрд руб. привлекла Республика Татарстан — преобладали вложения крупных инвесторов, в основном в предприятия нефтехимической промышленности и производство резиновых и пластмассовых изделий. Поэтому в этот год такие показатели. Все зависит от типа проекта и отрасли»,— говорит он.

Венера Петрова