Война на удаленке

Тульские разработчики мелкосерийного беспилотника «Овод» провели успешные испытания системы управления «Орбита», с помощью которой оператор FPV-дрона впервые смог поразить цель противника, находясь в глубоком тылу за сотни километров от фронта. Применение нового комплекса в войсках позволит обезопасить жизнь оператора от контрмер противника, но вместе с тем может снизить надежность работы БПЛА из-за естественной задержки сигнала, предупреждает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Утром 15 апреля инженерно-производственный центр «Овод» сообщил об успешной боевой апробации системы «Орбита», позволяющей управлять FPV-беспилотником практически из любого места на Земле при наличии защищенного цифрового канала связи. Аппаратный комплекс и программное обеспечение были созданы при поддержке Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), учрежденного при участии партии «Единая Россия».

Испытания состоялись еще 3 апреля и прошли с участием председателя правления ЦБСТ Андрея Безрукова и командира 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Испанец, которые и опробовали систему, находясь почти в 800 км от полевого пункта управления и стартовой площадки близ Артемовска (Бахмута). Оба, как пояснили “Ъ” представители «Овода», до этого «не имели навыков управления беспилотным воздушным судном мультироторного типа, но это не помешало успешно выполнить тестовые полеты». Оператором дрона, который успешно пролетел 11 км до позиций противника в городе Часовом Яре (ДНР), был сам комбриг «Эспаньолы».

Управление осуществлялось по цепочке «снаряжающий—ретранслирующий—оператор». Как заявляют разработчики, «Орбита» не только обеспечивает удаленный доступ к управлению, но и облегчает работу операторов за счет нейросети, которая автоматически распознает и корректирует траекторию полета при заходе на подвижные и неподвижные цели. На видео, предоставленном “Ъ” компанией-разработчиком, запечатлен момент подлета к украинскому опорному пункту и срабатывания системы распознавания на ближайший видимый блиндаж противника. Но из-за неожиданных порывов ветра беспилотник ушел в сторону и зацепился за ветки дерева. Из-за этого на финальном участке траектории дрон не долетел до основной цели и взорвался недалеко от блиндажа, что подтверждено кадрами с дрона-наблюдателя. «До цели мы долетели. По тестовому заданию мы оцениваем на четыре с половиной. Я считаю, что промежуточная задача выполнена»,— прокомментировал испытания инженер-конструктор «Овода» Андрей Иванов.

Показанный общественности тестовый вылет доказал главную изюминку комплекса, которая в теории позволит сберечь жизнь оператора — главную цель для противника в современной войне, говорит руководитель информационно-аналитического центра «Новые технологии» и главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. По его мнению, создание комплексов, подобных «Орбите», способно решить актуальную задачу «по внедрению способов удаления операторов от места решения боевых задач». Вместе с тем с точки зрения надежности такого подхода для управления легкими и дешевыми FPV-дронами «есть определенный скепсис», связанный с возможными техническими накладками и удлинением цепочки средств связи, отмечает эксперт: «Задержки по получению как картинки с борта, так и команд оператора беспилотником могут быть довольно критичны, с учетом того что такие дроны, как правило, выполняют высокодинамичный полет».

Напомним, что концепция удаленного управления уже долгое время успешно реализуется на беспилотниках большой размерности. Прежде всего речь идет об американских дронах MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper, которые участвовали в конфликтах на Ближнем Востоке и, как правило, управлялись операторами с удаленных баз на территории США и Германии.

Дмитрий Сотак