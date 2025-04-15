«Спартак» повел в серии 1/4 финала play-off КХЛ против «Салавата Юлаева»

Московский «Спартак» на своем льду со счетом 4:2 переиграл уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче серии 1/4 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел вперед в серии до четырех побед — 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

У «Спартака» заброшенными шайбами отметились Николай Голдобин (12-я минута), Никита Ефремов (24), Егор Зайцев (28) и Адам Ружичка (59). В составе «Салавата Юлаева» голы забили Шелдон Ремпал (30) и Егор Сучков (35).

Четвертый матч противостояния состоится 17 апреля в Москве.

Таисия Орлова