Видеохостинг широкого назначения

Цифровые активы «Газпром-медиа холдинга», в том числе онлайн-кинотеатр Premier и сервис коротких видео Yappy, к концу года начнут объединение под брендом RuTube, как RuTube Shorts и RuTube Premier. В компании заверяют, что это позволит повысить вовлеченность пользователей за счет расширения библиотеки контента разного формата и тематик. Участники рынка называют объединение логичным шагом, который позволит сервису получить дополнительную аудиторию. При этом они сомневаются, что объединение именно кинотеатра Premier с RuTube, где размещается пользовательский контент, можно назвать удачным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Газпром-медиа холдинг» (ГПМХ) планирует к концу года начать объединение всех цифровых активов под брендом RuTube, сообщил «Ъ» заместитель гендиректора и глава цифрового блока компании Сергей Косинский. Он уточнил, что сервис коротких видео Yappy трансформируется в RuTube Shorts, а онлайн-кинотеатр Premier будет называться RuTube Premier. «Названия пока рабочие, но идея в зонтичном объединении под единым брендом RuTube»,— заверяет топ-менеджер. Это обеспечит максимальную бесшовность между платформами ГПМХ, а также предоставит пользователям «большее число контента разного формата и тематики» и, соответственно, повысит их вовлеченность, считает Сергей Косинский.

В прошлом году компания уже представила объединенную подписку на три сервиса — сам RuTube, стриминг Premier и Yappy, ее стоимость составила 399 руб. за месяц.

Российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео RuTube был запущен в 2006 году предпринимателями Олегом Волобуевым и Михаилом Паулкиным. В 2008 году холдинг «Газпром-медиа» приобрел контрольный пакет акций компании, оценив его в $15 млн (см. «Ъ» от 6 марта 2008 года). На тот момент ежемесячная аудитория видеохостинга составляла около 5,5 млн человек, ежедневная — около 400 тыс. Для компании это была первая крупная интернет-сделка. Доля же телевизионных активов в совокупной выручке холдинга находилась на уровне 85%, и руководство ГПМХ искало варианты выхода в перспективные сегменты интернет-рынка, чтобы диверсифицировать портфель активов.

В 2016 году RuTube был объединен с сетью дистрибуции легального контента Pladform, в результате чего была создана компания «Руформ». Активы «Руформа» на тот момент принадлежали «Газпром-медиа» (33,3%) и Pladform (66,7%). В 2020 году холдинг «Газпром-медиа» стал владельцем 100% ООО «Руформ» (см. «Ъ» от 28 декабря 2020 года). Финансовые показатели компании не раскрываются с 2021 года, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Тогда выручка ООО составила 72,3 млн руб. при чистом убытке 2,7 млрд руб. Впрочем, в прошлом году «Газпром» впервые с 2021 года раскрыл результаты своего медиахолдинга, сообщал РБК. Уточнялось, что убыток ГПМХ, управляющего в том числе НТВ, ТНТ, в первом полугодии 2024 года составил почти 7 млрд руб., выручка за тот же период — 79,8 млрд руб.

Показатели RuTube начали резко расти сразу после начала проблем с работой YouTube в России. Например, среднесуточная аудитория (DAU) видеохостинга, по его собственным данным, на неделе с 9 сентября 2024 года выросла до 11,3 млн человек. Представитель платформы отмечал, что в начале сентября прошлого года показатель возврата пользователей на сервис вырос до 46% (см. «Ъ» от 7 октября 2024 года). На февраль DAU площадки достиг 17,6 млн, а месячная аудитория (MAU) — 22 млн, сообщал портал Lenta.ru со ссылкой на Сергея Косинского. По его данным, число просмотров на площадке превысило 4,2 млрд, это в пять раз выше показателей годом ранее.

В целом объединение Premier и RuTube обсуждается еще с 2023 года, говорят собеседники «Ъ» на медиарынке.

Тогда у онлайн-кинотеатра сократилось число нового контента, в частности закупок. В прошлом году стриминг покинул Макар Кожухов (заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра), который в основном отвечал за контентную стратегию площадки. В Premier отмечали, что с приходом топ-менеджера в 2021 году число подписчиков онлайн-кинотеатра выросло в четыре раза: с 1,29 млн пользователей до 5,1 млн по итогам 2023 года.

Запуск проекта «ТНТ-Premier» в 2018 году был способом дополнительной монетизации ТВ-контента для ТНТ, напоминает директор департамента новых технологий J`son & Partners Дмитрий Колесов. Затем платформа была достроена до большого, легального онлайн-кинотеатра по подписке, говорит он. После начала проблем с работой YouTube ГПМХ создал «почти бесплатно» большой поток пользователей, указывает господин Колесов: «У холдинга была очень логичная модель по распределению платного и бесплатного потребления». В целом идею объединения сервисов под брендом RuTube он называет логичной в контексте оптимизации бизнеса, уменьшения затрат: «Например, Yappy, который "не взлетел", может получить дополнительную аудиторию за счет слияния». При этом эксперт сомневается, что так же произойдет с RuTube и Premier: «Это разные модели потребления — подписная и UGC-контент».

Юлия Юрасова