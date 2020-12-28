«Газпром-медиа» стал единственным владельцем видеосервиса Rutube

«Газпром-медиа» закрыл сделку по консолидации 100% видеосервиса Rutube, сообщила пресс-служба холдинга. Сумма сделки не раскрывается. Ранее о скорой покупке Rutube в интервью “Ъ” рассказывал гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров.

«Газпром-медиа» выкупил 50% ООО «Руформ» (управляет Rutube.— “Ъ”) у ООО «Солярис промо продакшн» Александра Карманова. Сообщалось, что холдинг планирует полностью сохранить команду Rutube, гендиректором останется Роман Максимов.

«Состоялась регистрация перехода права собственности на долю в ООО "Руформ" к ООО "Интерфакс-ТВ", входящему в холдинг "Газпром-медиа". В результате сделки холдинг стал владельцем 100% ООО "Руформ"»,— говорится в сообщении холдинга (цитата по ТАСС).

Размещением рекламы на платформе будет заниматься сейлз-хаус «Газпром-медиа». «Мы уверены, что Rutube усилит наши позиции в цифровом сегменте»,— отметила Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хауса.

«Газпром-медиа» уже был единственным владельцем Rutube — холдинг приобрел видеопортал в 2008 году исходя из оценки в $15 млн.

Глава холдинга Александр Жаров о новой стратегии «Газпром-медиа» — в интервью “Ъ”.