Мутко: люди не покупают квартиры не потому, что у них нет денег

Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что необходимо субсидировать покупку жилья, соответствующего потребностям семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Нам нужно структуру жилья строить другую. И вот здесь бы меру поддержки на субсидирование людям покупки жилья большей площади. Люди не покупают не потому, что нет денег, а потому, что 60% — однокомнатные квартиры»,— сказал господин Мутко на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.

Он отметил, что самая низкая обеспеченность жильем в стране у многодетных семей. Такому количеству людей необходима большая площадь, в то время как наиболее доступным вариантом жилья остается однокомнатная квартира.

Ранее в ходе заседания президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 году в стране будет достигнут показатель обеспеченности россиян жильем на уровне 33 кв. м на человека. Сейчас 59% россиян располагают площадью в пределах от 10 кв. м до 30 кв. м на каждого члена семьи. 7% граждан проживают на площади, меньшей 10 кв. м на человека. По результатам совместного опроса «Дом.РФ» и ВЦИОМа, 45% семей для комфортного проживания не хватает комнат, среди имеющих детей количество таких респондентов достигает 60%.

Екатерина Отрашкевич