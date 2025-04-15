ПСБ стал участником программы льготного инвестиционного кредитования МСП. Как рассказала старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина на форуме «Мой бизнес», одна из задач — сохранять доступность кредитования, чтобы дать предпринимателям возможность расширять бизнес. Недавно ПСБ успешно прошел отбор по новой программе льготного инвестиционного кредитования субъектов МСП. Это позволит финансировать ряд приоритетных сфер по льготной ставке ниже ключевой на 3,5 п.п. и будет способствовать наращиванию доли вклада МСП в экономику страны. Как отметил на пленарной сессии форума министр экономического развития России Максим Решетников, МСП является ключевым драйвером экономического роста и создания рабочих мест в регионах.

Предприятие «БСХ Бытовые приборы», которое раньше принадлежало дочерней компании германской Bosch и с прошлого года перешло под управление «Газпром бытовые системы», планирует перезапустить заводы в Санкт-Петербурге и наладить производство холодильников и стиральных машин. Сейчас ведется работа по налаживанию и настройке оборудования, подбору поставщиков сырья, созданию прототипов и тестовых образцов техники.

ВЭБ.РФ направил исковое заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с американского Bank of New York Mellon более 20 млн руб. Суть претензий в пресс-службе ВЭБ.РФ не уточнили. Третьим лицом по делу госкорпорация просит привлечь «Русгидро».