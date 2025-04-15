В России могут запустить производство бытовой техники на заводе Bosch

Как выяснил «Ъ», АО «Газпром бытовые системы» (управляет бывшими заводами Bosch в Петербурге) планирует в 2025 году запустить производство стиральных машин и холодильников. Сейчас идет наладка оборудования и поиск поставщиков. В компании разработали финансовую модель до 2035 года с планом постепенного наращивания мощностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2024 году «БСХ Бытовые приборы» (юридически принадлежит Bosch) не выпустила ни одной единицы техники, сократив штат с 635 до 369 человек. Ее убыток составил 1,7 млрд руб. При этом «Газпром» уже тестировал выпуск стиральных машин под собственным брендом.

Эксперты отмечают, что расконсервация производства потребует $20–50 млн из-за замены ПО и оборудования. Если «Газпром» будет выпускать технику под своим брендом, ему придется конкурировать с LG, Samsung и китайскими производителями. Кроме того, пока Bosch сохраняет право собственности, но не управляет активами.

Подробнее читайте в материале «Наваристый Bosch».