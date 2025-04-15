РЭС запретили продолжать работы на долгострое рядом с гранд-отелем в Астрахани

Астраханский застройщик «Регионэлитстрой» (РЭС) не может продолжать строительство на ул. Куйбышева, 88 в Ленинском районе Астрахани. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд региона 9 апреля. Следующее слушание по делу состоится 9 июня.

ООО «СЗ „Регионэлитстрой“» зарегистрировано в Астрахани в мае 2018 года. Фирмой с июля 2021 года руководит Евгений Толстых. Учредитель — Наталия Карташова (доля под обременением). 2024 год компания завершила с 92-процентным снижением прибыли (4,7 млн руб.) при обороте 265 млн руб.

Суд ввел обеспечительные меры в отношении земли по иску мэрии Астрахани. Муниципалитет утверждает, что на земле по данному адресу размещены бетонные сваи и строительная техника, на что застройщик «РЭС Куйбышева» разрешение не получал. Согласно доводам администрации, объект является самовольной постройкой.

Ранее мэрия Астрахани судилась с «РЭС Набережная» по поводу строительства 25-этажного ЖК RED на ул. Грузинской, 61/ Красной Набережной, 223. Чиновники также утверждали, что работы ведутся без разрешительной документации и требовали в суде запретить владельцу фирмы Елене Бочаровой продолжать возведение объекта.Тогда в качестве обеспечительной меры суд ввел запрет на осуществление сделок с землей.

До недавнего времени на участке по ул. Куйбышева, 88 (напротив Комсомольской Набережной и отеля Marins Grand, известного также как «Аль Паш») располагалось недостроенное здание. По данным Росреестра, на учет объект был поставлен в декабре 2013 года, а снят в мае 2017-го. Кадастровая стоимость земли составляет 31,14 млн руб. (удельная 7 тыс. руб. за кв. м). Кто и что изначально собирались построить на участке, неизвестно. В 2015 году долгострой пытались продать за 50 млн руб., а в 2017 году цена снизилась до 45 млн руб. Новый собственник появился относительно недавно. В апреле 2024 года минград Астраханской области издал распоряжение о подготовке проекта межевания территории вокруг долгостроя, включая участки по ул. Куйбышева, 88 и 90. В июле проект был утвержден, после чего начались работы по сносу объекта.

Нина Шевченко