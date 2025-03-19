Глава Красненского района Белгородской области уходит в «Барс»
Руководитель администрации Красненского района Белгородской области Александр Полторабатько подписал контракт о вступлении в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.
Александр Полторабатько
Фото: из Telegram-канала Александра Полторабатько
Решением райсовета депутатов действие трудового договора господина Полторабатько приостановлено. Исполнение обязанностей главы муниципалитета возложено на его первого заместителя — руководителя аппарата главы администрации Галину Боеву.
На прошлой неделе о вступлении в «Барс-Белгород» сообщил глава Новооскольского округа Андрей Миськов. Также стало известно о возвращении из батальона руководителя администрации Алексеевского округа Светланы Халеевой.
О причинах вступления чиновников макрорегиона в добровольческие отряды — в публикации «Ъ-Черноземье».