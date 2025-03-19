Глава Красненского района Белгородской области уходит в «Барс»

Руководитель администрации Красненского района Белгородской области Александр Полторабатько подписал контракт о вступлении в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полторабатько

Фото: из Telegram-канала Александра Полторабатько Александр Полторабатько

Фото: из Telegram-канала Александра Полторабатько

Решением райсовета депутатов действие трудового договора господина Полторабатько приостановлено. Исполнение обязанностей главы муниципалитета возложено на его первого заместителя — руководителя аппарата главы администрации Галину Боеву.

На прошлой неделе о вступлении в «Барс-Белгород» сообщил глава Новооскольского округа Андрей Миськов. Также стало известно о возвращении из батальона руководителя администрации Алексеевского округа Светланы Халеевой.

О причинах вступления чиновников макрорегиона в добровольческие отряды — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова