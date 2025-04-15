Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 15 апреля

13:34. Подразделения группировки войск «Север» на белгородском направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Малая Рыбица, Петрушевка, Краснополье и Ямное Сумской области Украины. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств. Об этом сообщили в Минобороны.

12:09. В результате ночных атак БПЛА на Курск были повреждены два газопровода, из-за чего без ресурса остались 186 абонентов. Об этом сообщили в Минобороны.

11:41. Опасность атаки БПЛА в Краснояружском районе Белгородской области — РСЧС.

11:28. Опасность атаки БПЛА в Шебекинском округе Белгородской области — РСЧС.

10:56. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

10:53. За прошедшие сутки ВСУ ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью 20 боеприпасов и 64 беспилотников. В результате пострадали два человека. Разрушения получили шесть частных домов и 17 транспортных средств, а также — трактор. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:12. СКР возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) по факту массированной атаки БПЛА на жилой сектор в Курске ночью 15 апреля. Об этом сообщили в ведомстве.

10:04. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью около 8:00 15 апреля. Об этом сообщили в Минобороны.

10:03. СКР будет расследовать вчерашнюю атаку БПЛА на белгородское село Мокрая Орловка, в результате которой был ранен мирный житель. Об этом сообщили в ведомстве.

9:55. В результате ночной атаки БПЛА на Курск повреждены более 20 автомобилей, сообщил и.о. мэра облцентра Сергей Котляров в своем Telegram-канале.

9:43. Шесть из девяти пострадавших при ночном ударе БПЛА госпитализированы. Всего повреждены 24 МКД, три из них — «достаточно серьезно». На местах работают эксперты, до вечера они планируют оценить возможность восстановления домов. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

9:13. Школы №49 и №54 в Курске сегодня работают в дистанционном формате. Это связано с тем, что там разместили людей из поврежденных домов, сообщили в городском комитете образования.

8:50. РСЧС: в Белгородской области за ночь один раз вводили режим опасности удара БПЛА и трижды — ракетной опасности.

8:30. За ночь в Курской области один раз объявлялась опасность атаки БПЛА и дважды — ракетная опасность. Это следует из данных регионального оперштаба.

7:12. За ночь дежурные средства ПВО сбили над Россией 115 беспилотников, в том числе 109 над Курской областью, три над Воронежской и один над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны.

4:14. Один человек погиб и девять пострадали в результате массированной атаки БПЛА по Курску. Зафиксированы разрушения в жилом секторе. Об этом сообщил оперштаб региона.