«Локомотив» вышел вперед в серии с «Авангардом» в 1/4 финала Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» на выезде обыграл омский «Авангард» — 6:2 — в третьем матче 1/4 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел в серии до четырех побед — 2:1.

В составе ярославцев голы забили Егор Сурин (17-я минута), Максим Березкин (28 и 53), Максим Шалунов (50), Александр Полунин (53) и Артур Каюмов (60). У омичей отличились Семен Чистяков (32) и Райан Спунер (59).

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин одержал 450-ю победу в КХЛ.

Четвертый матч серии пройдет 17 апреля в Омске.

Таисия Орлова