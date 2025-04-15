Оборона и труд все перетрут

Политологи Павел Данилин и Алексей Мартынов презентовали 15 апреля очередной, 24-й выпуск «интегрального рейтинга депутатов Госдумы». Первые места в нем заняли главы комитетов по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия», ЕР), по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (ЕР), а также по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Авторы исследования объясняют эти результаты «особенностями текущей думской повестки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Исследование «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» по итогам первой половины весенней сессии (с января по апрель) его авторы представили на пресс-конференции в ТАСС. Для начала Алексей Мартынов объяснил методику.

Рейтинг составляется на основе четырех индексов: народного голосования (на сайте «Депутат Клуб»), активности в Думе, медийности и работы в регионе.

Индекс активности определяется как соотношение числа выступлений депутата на пленарных заседаниях и внесенных им законопроектов к сумме всех выступлений и законопроектов за отчетный период. Индекс медийности (упоминаемости в федеральных и региональных СМИ) вычисляется по данным «Медиалогии» и «Медиаметрикса». А для оценки работы депутатов на местах привлекаются более 800 федеральных и региональных экспертов, политтехнологов и журналистов. При этом применяется «уравнивающий коэффициент», чтобы какой-либо из параметров не доминировал в общей оценке. Традиционно в рейтинге не участвуют спикер Госдумы и лидеры фракций, которые, по мнению авторов, «имеют неоспоримые преимущества» в сравнении с другими депутатами.

В новом рейтинге Андрей Картаполов сохранил первое место, завоеванное им по итогам 2024 года, после ухода из Думы прежнего лидера рейтинга Александра Хинштейна, Павел Крашенинников переместился с шестой позиции на вторую, а Ярослав Нилов поменялся местами с Ириной Яровой (ЕР). Всего в первую десятку вошли восемь единороссов и по одному депутату от ЛДПР и «Справедливой России — За правду» (СРЗП; см. график).

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Комментируя эти результаты, Павел Данилин отметил доминирование ЕР, которое «свидетельствует о ее значительном влиянии и активности в Госдуме», но выделил и представителей парламентской оппозиции, которые попадают в первую десятку «редко, но метко». Состав первой тройки эксперт объяснил тем, что Дума сейчас занимается вопросами, связанными с СВО, обеспечением безопасности по всем направлениям и «социалкой». При этом депутаты иногда меняются местами в рейтинге в зависимости от конкретной повестки, напомнил господин Данилин, например председатель бюджетного комитета Андрей Макаров (ЕР) сейчас находится на пятой позиции, а осенью, когда принимается бюджет, обычно выходит на второе или третье место.

В целом, как подчеркнул Алексей Мартынов, в восьмом созыве Думы стало значительно меньше «хайповых» инициатив.

«Я предполагаю, что это связано с тем, что этот созыв особенный, это созыв СВО, жесточайших внешних санкций. В таком режиме некогда заниматься ерундой»,— пояснил политолог. Из членов первой десятки он особо отметил восьмое место Дмитрия Гусева (СРЗП), который был одним из основателей рейтинга. Но в топ-10 эсер попал «не по блату», заверил господин Мартынов. А господин Данилин добавил, что «всем известна» активность депутата Гусева в сфере регулирования маркетплейсов и электросамокатов.

Ксения Веретенникова