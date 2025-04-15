Агентская премьер-лига

Английские футбольные клубы потратили на выплаты агентам в период с февраля прошлого по февраль нынешнего года £483 млн. Это следует из сведений, обнародованных Ассоциацией футбола Англии (FA). Лидером второй год подряд стал «Челси», перечисливший агентам более £60 млн. Это больше, чем аналогичные расходы всех российских клубов по этой статье за тот же срок. Интересно также, что от английских команд агенты получили лишь немногим меньше, чем с клубов всего мира за посредничество в международных трансферах. Последние принесли им в 2024 году £536 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Russell Cheyne / Reuters Фото: Russell Cheyne / Reuters

Ассоциация футбола Англии обнародовала сведения о выплатах английских футбольных клубов (в зачет попали все пять мужских дивизионов страны, а также два женских) агентам в качестве комиссионных за трансферы игроков. В расчет принимались комиссионные по сделкам, совершенным со 2 февраля прошлого по 3 февраля нынешнего года. То есть за одно летнее и одно зимнее трансферное окно.

Цифры, приведенные FA, впечатляют. В общей сложности обслуживание переходов футболистов принесло агентам £483,6 млн.

Львиная доля, разумеется, пришла от клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) — £409,1 млн. Это лишь на £400 тыс. меньше рекорда, установленного в предыдущем отчетном периоде. Команды второго по силе дивизиона — Championship — потратили £63,2 млн. Остальное — команды трех низших лиг и женских первенств.

Клубом-лидером по агентским расходам второй год подряд стал «Челси». Лондонцы, после того как в 2022 году контроль над командой перешел консорциуму под руководством американского предпринимателя Тодда Бёли, активно покупали игроков. Их суммарные расходы на усиление уже превысили £1 млрд. Неудивительно, что и затраты на комиссионные у них выше всех (с 2022 года они составили уже £179 млн).

Что касается отчетного периода, то «Челси» ограничился показателем в £60,3 млн. Это сразу на £15 млн меньше, чем в 2023/24 годах, но все равно ощутимо больше, чем у занявшего с показателем £52,1 млн второе место «Манчестер Сити». Замыкает тройку «Манчестер Юнайтед» — £33 млн. На четвертом и пятом местах идут «Астон Вилла» и «Ньюкасл» с показателями в £24,2 млн и £22,8 млн. Меньше всех в АПЛ агентам отдал «Ипсвич» — £6,3 млн.

Расходы английских клубов на агентов смотрятся весьма внушительно на фоне других чемпионатов (пусть далеко не все они публикуют данные по агентским вознаграждениям). Скажем, клубы итальянской Серии A в прошлом сезоне потратили на агентов €226 млн (£193,5 млн). Больше всех комиссионных заплатил «Ювентус» — €33,9 млн (£29 млн).

Если говорить о российских командах, то тут цифры на порядок меньше английских.

Согласно данным, опубликованным в конце марта Российским футбольным союзом (РФС), в 2024 году отечественные команды потратили на выплаты агентам 4,2 млрд руб. (€45,2 млн).

Больше всех заплатил «Спартак» — 135,2 млн руб., €10,6 млн и $69 тыс. В топ-5 также вошли «Краснодар» (554,5 млн руб.), ЦСКА (€4,7 млн, $680 тыс.), «Зенит» (454,9 млн руб.) и московское «Динамо» (383,2 млн руб.). Стоит, правда, отметить, что РФС смог получить сведения только от 22 клубов из разных лиг, так что в реальности расходы несколько выше.

Остается добавить, что агентские вознаграждения, выплаченные английскими командами, лишь немногим меньше трат, которые по такой же статье понесли в 2024 году на международные трансферы (данные FA учитывают как внутренние, так и международные переходы) все команды мира. Согласно отчету Международной федерации футбола (FIFA), в 2024 году агенты за международные переходы получили $709,6 млн (£536 млн). Что интересно, $193 млн (£146 млн) — опять же, из Англии.

Александр Петров