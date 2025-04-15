В России банк впервые оштрафовали за переписку с должником в WhatsApp

Российский суд впервые оштрафовал банк за использование иностранного мессенджера для отправки персональных данных. Сумма штрафа составила 200 тыс. руб., сообщили в Роскомнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Reuters Фото: Dado Ruvic / Reuters

Согласно заявлению, сотрудник кредитной организации, вопреки запрету, отправил сообщение должнику с корпоративного номера. С жалобой в РКН обратилась жительница Москвы. Название банка не уточняется.

Ограничения на использование иностранных мессенджеров при оказании финансовых услуг вступили в силу 1 марта 2023 года. Среди прочего закон запретил пересылать через иностранные мессенджеры платежные документы, сведения о банковских счетах и вкладах, информацию, необходимую для проведения платежей, и данные о переводах. Перечень мессенджеров, попадающих под действие закона, определяет Роскомнадзор. В частности, к ним относится WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), Viber, Telegram, Snapchat, WeChat и др.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через зарубежные мессенджеры. Мера направлена на борьбу с телефонным и кибермошенничеством.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Фроду дали обратную связь».