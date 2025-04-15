Четверых пензенцев наказали за незаконное извлечение дохода на сумму 109 млн

Ленинский районный суд Пензы признал двух мужчин и двух женщин, являющихся жителями областного центра, виновными по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 109 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, фигуранты при отсутствии лицензии на осуществление банковской деятельности с января 2013 по декабрь 2017 года оказывали услуги организациям в части транзита и обналичивания денежных средств. Объем совершенных ими незаконных финансовых операций превысил 2,5 млрд руб., а размер преступного дохода — 109 млн руб.

Один из фигурантов получил четыре года исправительной колонии общего режима и штраф в 1 млн руб. Остальных суд наказал лишением свободы условно с испытательными сроками от двух до трех лет и штрафами в размере от 200 до 800 тыс. руб. Также суд поддержал требование прокуратуры и солидарно взыскал с фигурантов в бюджет РФ свыше 109 млн руб. полученного преступным путем дохода.

Павел Фролов